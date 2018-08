Geert Debergh lijsttrekker CD&V Heuvelland 30 augustus 2018

02u33 0 Heuvelland Bij CD&V Heuvelland wordt Geert Debergh lijsttrekker en Bernard Heens duwt de lijst.

"Onze lijst bestaat voor meer dan de helft uit nieuwe en jonge kandidaten die zich enthousiast engageren voor Heuvelland", zegt Heens. "We zijn toekomstgericht en kiezen daarbij resoluut voor verjonging en vernieuwing, en dit ook bij de keuze van onze lijsttrekker." Bernard Heens was tot zes jaar terug nog burgemeester.





Vernieuwing

"Maar de kiezer stemde toen voor verandering. Het is logisch dat wij nu ook kiezen voor vernieuwing binnen onze partij en een nieuwe lijsttrekker voorstellen", klinkt het. Geert Debergh wordt meteen ook kandidaat-burgemeester. "Hij is nieuw als lijsttrekker, maar heeft ook een zeer gedegen kennis van wat een gemeente besturen inhoudt. Dat heeft hij de voorbije achttien jaar in de OCMW- en gemeenteraad al herhaaldelijk bewezen."





Beter beleid

Bernard Heens wordt lijstduwer. "Samen met alle leden van de ploeg wil ik er 100 procent voor gaan, want Heuvelland verdient een veel beter beleid dan wat we de voorbije zes jaar hebben meegemaakt", klinkt het strijdvaardig.





(CMW)