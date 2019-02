Geen buikgriep meer in rusthuis Sint-Medard Christophe Maertens

13 februari 2019

15u34 0 Heuvelland De uitbraak van het norovirus in rusthuis Sint-Medard in Wijtschate is voorbij. “Sinds vandaag verloopt alles weer normaal”, zegt burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen).

Op 1 februari werd rusthuis Sint-Medard in Wijtschate getroffen door het norovirus. Meer dan twintig bewoners en enkele personeelsleden hadden last van de buikgriep. Het rusthuis name meteen maatregelen om de uitbraak van het virus in te dijken. Zo moesten de bewoners op hun kamer blijven en werden enkele activiteiten afgelast. Sinds vandaag is de rust teruggekeerd. Dit weekend vindt er dus weer een gebedsdienst plaats in het centrum en zijn bezoekers weer toegelaten.

Het dorpsrestaurant, dat normaal plaatsvindt in het zaal ’t Coninckshof van het rusthuis, verhuisde uitzonderlijk naar restaurant de Chaplin in Nieuwkerke. Het dorpsrestaurant wordt vooral georganiseerd voor 60-plussers in de gemeente. Normaal kunnen die komen eten in het rusthuis. Een keer per maand vindt het gebeuren plaats in een restaurant in Heuvelland. Door de uitbraak van het norovirus moest er nu noodgedwongen een tweede maandag worden uitgekeken naar een restaurant. Restaurant de Chaplin in Nieuwkerke was bereid de deuren open te zetten voor de 68 ingeschreven senioren.