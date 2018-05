Freya en Tristan baten eethuis annex fietsatelier De Musette uit 09 mei 2018

02u33 0 Heuvelland De voormalige pastorie in het hartje van Dranouter werd omgebouwd tot een eethuis en een aanpalend fietsatelier, waar fietsen worden verhuurd.

Sinds half april staan Freya Gesquiere (25) en Tristan Feliers (26) aan het roer van het eet- en koffiehuis De Musette.





"Het is echt een droom die werkelijkheid wordt", aldus Freya, die samen met haar partner Tristan naar Kemmel verhuisde. "Wij hebben eigenlijk geen horeca-ervaring, maar het was wel iets dat we al langer wilden doen. We zijn dan ook heel blij dat we hier in De Musette terecht zijn gekomen."





Fietsverhuur

De plek werd ingericht door Salima El Bakali van restaurant De Bralle, die mede-eigenaar van het gebouw.





"Salima heeft dat erg mooi gedaan, wat natuurlijk een meerwaarde is", weet Freya.





De naam van het eethuis verwijst naar het zakje waarin renners hun eten en drinken kunnen opbergen. Dat is dan ook meteen de link naar het fietsverhuur in het andere deel van het pand.





"De combinatie van de twee zaken is een win-winsituatie. De fietsers kunnen hier iets drinken en omgekeerd zien onze klanten dat ze hier ook een fiets kunnen huren."





De Musette is open tussen 9 en 21 uur, uitgezonderd op de sluitingsdagen woensdag en donderdag.





Meer info via de Facebookpagina van De Musette. (CMW)