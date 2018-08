Fietstocht doorheen Heuvelland tijdens Wijnfeesten 11 augustus 2018

02u36 0 Heuvelland In Heuvelland kunnen fietsliefhebbers op 15 augustus hun hart ophalen aan de Hellingenroute Wine and Cycling. Na het fietsen kan een glaasje wijn worden gedronken op de wijnfeesten.

Op woensdag 15 augustus om 9 uur is het voor fietsers verzamelen geblazen aan OC 't Gapertje, Reningelststraat 39 in Kemmel, voor een groepsrit lang de Hellingenroute.





"De route werd in 2014 gelanceerd door ons met hulp van de gemeente", aldus de vrienden van de Hellingenroute. "Het is een route met veertig hellingen over een afstand van 115 kilometer met een hoogteverschil van 1.500 meter. Dat valt te vergelijken met een col in de Alpen. Ideaal om te trainen." De deelnemers worden opgedeeld in drie groepen.





De eerste groep rijdt een gemiddelde van 22 kilometer per uur, de tweede groep 25 en de derde groep beoogt een gemiddelde snelheid tot 30 kilometer per uur. "Het is zeker geen koers, we verkennen vooral de streek met een groep enthousiastelingen." Wie na de rit naar de Wijnfeesten in de Warande wil, kan dat gemakkelijk doen. "Mensen kunnen douchen in het OC en er hun fiets achterlaten in een bewaakte stalling", klinkt het.





Wie liever niet in groep rijdt, kan de rit ook individueel doen en met gps. De rit start tussen 8.30 en 9 uur en deelnemers kunnen kiezen voor 60 of 115 kilometer. Wie de route op een andere dag wil doen, kan die downloaden via www.hellingenroute.be. "De route is niet bewegwijzerd, maar het is de bedoeling dat dit in de toekomst nog zal gebeuren", klinkt het. Meer info via de website of via Facebookpagina. (CMW)