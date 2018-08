Festivalbezoekers storen zich niet aan warme temperaturen CHRISTOPHE MAERTENS

04 augustus 2018

20u41 0 Heuvelland Het Festival Dranouter ging vandaag zijn tweede dag in en het was, volgens de organistoren, een voltreffer. Vandaag staan onder meer Les Négresses Vertes, Richard Thompson en Absynthe Minded op het podium.

Officiële cijfers zijn er nog niet, maar de opkomst voor het festival was groot. "We zijn tot nu zeer tevreden", zegt organisator Bavo Vanden Broeck. "Een paar jaar geleden kozen we ervoor alles wat kleinschaliger te houden en dat willen we blijven doen. We denken niet dat de hitte bezoekers heeft afgeschrikt, maar het viel ook wel mee."





Het festival nam bovendien voldoende maatregelen. "Zo was er een grondige inspectie van het festivalterrein, de parkings en de campings door de brandweer en veiligheidsdiensten. Vorige week heeft het trouwens enkele dagen flink geregend in Dranouter. De ondergrond is nog vochtig en er is geen brandgevaar hier."





Preventief heeft de organisatie extra brandblusapparaten aangeschaft. Bij het binnenkomen werden de bezoekers beneveld, wat voor een extra verfrissing zorgde. De festivalbezoekers konden gratis drinkwater verkrijgen aan de Waterbar.





Veel bezoekers kwamen in de eerste plaats voor de sfeer. "Het is de tweede keer dat ik hier ben en het is fantastisch", zegt Maxim Verstraete uit Vleteren. "We zijn hier met een groepje leden van de jeugdbeweging. Het gaat vooral om het plezier en een pintje drinken met de maten. Op de warmte hebben we ons niet echt voorbereid, we zien wel..."