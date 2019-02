Festival Dranouter strikt Black Box Revelation en Jasper Steverlinck Christophe Maertens

18 februari 2019

16u24 0 Heuvelland Het Festival Dranouter heeft met Black Box Revelation en Jasper Steverlinck de eerste grote namen bekendgemaakt. Ondertussen is ook de vroegboekactie afgesloten en begint de gewone ticketverkoop.

Black Box Revelation treedt op vrijdag 2 augustus op en Jasper Steverlinck op zondag 4 augustus. Deze twee headliners worden aangevuld met MAZ, The Young’uns, Mile Twelve en TURFU. “Met deze eerste lading namen is het duidelijk dat Festival Dranouter verder inzet op Belgische kleppers, internationale bands, de top binnen de rootsmuziek en enkele jonge beloftes”, zegt Sofie Pauwels van het festival.

De vroegboekactie, waarbij festivalgangers hun weekendticket met korting konden aankopen, is ondertussen afgesloten en de gewone ticketverkoop is gestart. Zoals ieder jaar is er op donderdag de klassieke startavond van Festival Dranouter. “Met verrassende straattheateracts op het festivalterrein en enkele dj’s in de Palace.”

Meer info op www.festivaldranouter.be.