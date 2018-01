Feesteditie Lockedyzetocht telt 2.000 deelnemers 02u38 0 Eric Flamand De leden van Kodo's Kemmel op de Kemmelberg. Heuvelland Afgelopen weekend werd in Heuvelland en omstreken de twintigste editie gereden van de mountainbiketocht Lockedyzetoertocht.

"We hoopten op 2.000 deelnemers en we hebben ons doel bereikt", aldus ondervoorzitter Reggy Bailleur. "Zondag kregen we vooral Fransen over de vloer, terwijl het op zaterdag meer Vlamingen waren." De ondervoorzitter vindt het wel spijtig dat op een paar plaatsen de bewijzeringsbordjes verdwenen. Dat was het geval aan de Catsberg, maar ook aan de Kemmelberg. "Daar moesten we enkele maal de pijl die de splitsing aanduidt voor die fietsers die wel of niet de Kemmelberg op willen rijden. Maar we zijn heel tevreden, op naar de volgende editie." De Lockedyzetocht is een van de zwaarste fietstochten in West-Vlaanderen. Dat kan ook moeilijk anders, gezien naast de Kemmelberg, ook de Monteberg, de Scherpenberg, de Rodeberg, Zwarteberg en Catsberg op het parcours te vinden zijn.





(CMW)





