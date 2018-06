Feest voor de buren in eetcafé 't Folk 06 juni 2018

In eetcafé 't Folk in Dranouter vond een buurtfeest plaats in het kader van de 'dag van de buur'. Op het feest werden de mensen in de bloemen gezet die genomineerd werden door medebewoners uit Dranouter. "Met deze buurtreceptie wilden we mensen bekrachtigen die nog steeds veel voor elkaar doen", aldus Rebecca Vandemaele van de dorpsdienst Nestor. Die dienst wil een netwerk zijn die mensen verbindt met elkaar. "We hebben de ambitie om ook volgend jaar gelijkaardige buurtbijeenkomsten op te zetten, maar dan in een ander dorp."





(CMW)