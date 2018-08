Feest met 'Stars and Stripes' op Dries GEMEENTE HERDENKT AMERIKAANSE SOLDATEN TIJDENS WO I CHRISTOPHE MAERTENS

25 augustus 2018

02u41 0 Heuvelland 'Stars and Stripes', een American Barbecue en passend optreden op het plein Dries in Kemmel: tijdens de American Day herdenkt de gemeente de Amerikaanse soldaten tijdens WO I. De ambassadeur van de Verenigde Staten komt een kijkje nemen. Eveneens uitgenodigd is de 80-jarige Guy Glaser uit Nieuwkerke, die 40 jaar in VS woonde en er als piloot aan de slag was.

Niet alleen in Ieper zijn er dezer dagen evenementen rond de herdenking van 100 jaar WO I, ook in Heuvelland is dat het geval. "Het was even rustig rond het herdenkingsprogramma, maar de komende dagen zijn er weer volop activiteiten", klinkt het bij het gemeentebestuur van Heuvelland. Zo is er vandaag 'Nieuwkerke en WO I' met Koen Baert als gids. De wandeling begint om 14 uur aan de kerk van Nieuwkerke. De tocht duurt zo'n 2 uur en loopt over 3 kilometer deels onverhard terrein. De deelnemers kunnen daarna eventueel nog naar Ieper trekken voor de vredesmanifestatie 'Peace to the World'.





Luchtmacht

Morgen is er dan de American Day in het centrum van Kemmel. Het volksgebeuren moet de eerste gevechtservaringen van Amerikaanse soldaten in onze contreien herdenken. Het marktplein Dries wordt met 'Stars and Stripes' aangekleed. Er zijn doorlopend 'food stands' met onder meer een American Barbecue en een optreden van Shape International Band. Rond 12.15 uur wordt een belangrijke gast verwacht: de Amerikaanse ambassadeur Ronald Gidwitz. Wie ook een uitnodiging in de bus kreeg, is de 80-jarige Guy Glaser uit Nieuwkerke. Hij is afkomstig uit Antwerpen, maar woonde 40 jaar in de Verenigde Staten, waar hij als piloot werkte. "Ik begon mijn carrière bij de Belgische luchtmacht en trok daarna naar Afrika om te vliegen", aldus de Amerikaanse Belg. "Later ging ik dan naar Amerika waar ik aan de Oostkust piloot werd bij een 'privécompagnie'. In ons land was er toen gewoon geen werk voor mij. Ik bleef er tot mijn 65ste."





Heimwee

Guy kwam terug naar ons land, onder meer omdat zijn echtgenote weer naar België wou. "Ik had veel te veel heimwee", zegt echtgenote Nelly Bruynooghe.





"Toen ik later toch nog eens terugkeerde naar de VS, bleef mijn man thuis, want hij dacht dat hij er nooit meer zou weggeraken", lacht ze. Guy, die duidelijk zijn hart verloren heeft aan de USA, is blij met de American Day in de gemeente. "Vooral die muziek zie ik zitten", vertelt hij.





Battle of Vierstraat Ridge

Met de American Day zijn de evenementen in Heuvelland nog niet voorbij. Op woensdag 29 augustus herdenken de gemeente en de Amerikaanse ambassade de 100ste verjaardag van Battle of Vierstraat Ridge, het begin van de geallieerde opmars in de streek. Dat gebeurt om 11 uur aan B&B In 't Stille Weg langs de Molenstraat in Kemmel. De dag daarop is er dan de herdenking van 100 jaar bevrijding van Dranouter, om 10 uur aan Dranouter Military Cemetery in de Victoriastraat. De tentoonstelling 'The Final Offensive - De Slag om de Kemmelberg' is in het Bezoekerscentrum nog te bekijken tot 15 december en de spandoeken met uitleg over de Amerikaanse aanwezigheid blijven nog tot 11 november.