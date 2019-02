Federaal minister Marghem bezoekt Ceratec en Steenbakkerij van Ploegsteert Christophe Maertens

20 februari 2019

19u27 0 Heuvelland Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling heeft vandaag woensdag een werkbezoek gebracht aan het bedrijf Ceratec en de Steenbakkerijen van Ploegsteert. “De bedoeling was onder meer om te zien hoe wij omgaan met energie en duurzaamheid.”

De minister was vergezeld door de burgemeester van Komen en enkele mensen van haar kabinet. CEO Philip De Bruyn verwelkomde de gasten en gaf een toelichting over de twee bedrijven. “Maar de minister was vooral geïnteresseerd in de manier waarop wij omspringen met onze energie”, zegt Liesbeth Vandemoortele van het bedrijf. “Zo konden we haar tonen dat er op een van de twee ovens van de steenbakkerij een warmtekrachtkoppeling is aangesloten. Die produceert meer dan 50 procent van de nodige energie voor de site.” De minister deed ook een wandeling tot bij het natuurreservaat aan het bedrijf. “Dat zijn kleiputten die werden omgebouwd tot een natuurgebied. In plaats van die putten gewoon te hebben laten vollopen met water hebben we een soort moeras gecreëerd, waar heel wat vogels op neerstrijken.”