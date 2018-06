Extra woningen voor Heuvelland 14 juni 2018

In Heuvelland worden er nieuwe woonprojecten gerealiseerd. "Maar dat doen we zonder nieuwe open ruimte aan te snijden", benadrukt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).





In Dranouter komen zeven woongelegenheden op de hoek Planciusplein - Zwartemolenstraat. "De nieuwe woningen sluiten heel mooi aan bij de bestaande gevelrij, en er zijn meteen ook voldoende garages in het project voorzien", zegt de schepen. "In het centrum van het dorp is het belangrijk een aantal nieuwe kleinere woongelegenheden te hebben omdat er steeds meer alleenstaanden zijn in Vlaanderen." Daarnaast gaat in de Baroeneput de nieuwe verkaveling van de WVI in verkoop. Hier kunnen 6 private woningen op gebouwd worden. In de Koudekostraat werd een stuk onbebouwd perceel opgedeeld in 3 loten, zodat hier ook een aantal nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Op het Planciusplein verkoopt de kerkfabriek een stuk bouwgrond. De gemeente zal een deeltje aankopen om er een wandelverbinding naar het speelplein te maken. Op datzelfde plein bouwde het OCMW twee sociale woningen waar het oud gemeentehuis vroeger stond. "Via deze projecten werden dus maar liefst 19 nieuwe woongelegenheden gecreëerd in Dranouter. Heel positief nieuws voor de leefbaarheid van het dorp, de school, de handelaars en de verenigingen", klinkt het.





