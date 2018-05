Extra dag Dranouter Festival voor GoneWest-spektakel 25 mei 2018

02u58 0 Heuvelland In plaats van drie dagen zal Dranouter Festival dit jaar vier dagen duren. "Op donderdag 2 augustus is iedereen al welkom voor de GoneWest-productie Grondtonen Dranouter", klinkt het.

"Grondtonen Dranouter is een totaalgebeuren dat met muziek, woord en video het verhaal vertelt dat aan het festivalterrein van Dranouter verbonden is. Honderd jaar geleden was het een slagveld, vandaag een plaats van feest", aldus woordvoerder Sofie Pauwels. Op Grondtonen zullen twee Canadese folkbands, De Temps Antan en Le Vent Du Nord, en twee Vlaamse folkgroepen, Trio Dhoore en Wör, zowel bestaand werk brengen als gloednieuwe creaties. Grondtonen Dranouter wordt gepresenteerd op het hoofdpodium van het festivalterrein en ook in de overdekte tent Kayam. Het terrein gaat officieel open om 18 uur, het totaalspektakel start uiteindelijk om 19.30 uur en duurt tot 23 uur. De ingang voor het festival op die dag is gratis, maar om de capaciteit te beheersen wordt wel gevraagd om vooraf zeker een ticket te reserveren. Wie al een weekendticket heeft voor het festival, mag dat gebruiken als toegangsticktet voor het GoneWest-spektakel.





Bonnetjes bestellen

Via de website kunnen festivalgangers ook meteen food- en drinkbonnen voor Grondtonen bestellen. Het festival werkt dit jaar immers met een 'cashless' betaalsysteem. Geen geld of munten in omloop dus. Het betekent dat iedere bezoeker een armbandje krijgt met een chip waarop digitale drank- en eetbonnen kunnen worden opgeladen. Betalen gaat zo heel makkelijk. (CMW)