Expo herdenkt moord op drie priesters 12 JANUARI 1568: BOSGEUZEN SLAAN TOE IN RENINGELST LAURIE BAILLIU

26 mei 2018

02u51 0 Heuvelland Met een expo en een mis herdenken de inwoners van de Pastoorstraat een van de gruwelijkste moorden uit de geschiedenis van Reningelst. Op maandag 12 januari 1568 werden drie priesters vermoord door een groep bosgeuzen.

"Het verhaal leeft in Reningelst, ook al gebeurde het 450 jaar geleden", zegt Frits Vandenbussche. Samen met de inwoners van de Pastoorstraat zette hij de herdenking op poten. Het verhaal? Op maandag 12 januari 1568 werden pastoor Judocus Hughesoone, zijn kapelaan Robertus Ryspoort en de priester Jacobus Panneel uit Reningelst door bosgeuzen vermoord. "De priesters moesten hun geloof afzweren en mochten geen missen meer opdragen. Maar ze stierven nog liever. Jan Breufkin werd als enige niet vermoord, want hij kende een van de bendeleden. Hij legde achteraf een getuigenis af over de gebeurtenissen", vertelt Frits. Enkele dagen later werden de bevroren lichamen van de drie priesters teruggevonden.





Herdenkingen

"Jaarlijks wordt er vanuit de kerk van Dranouter een bedevaart georganiseerd ter nagedachtenis van de drie martelaars van Reningelst, maar dat is eerder kleinschalig." In Dranouter, Reningelst en Nieuwkerke zijn er ook herdenkingsmonumenten. "Enkele jaren geleden organiseerden we een tentoonstelling over alle inwoners van de Pastoorstraat. Daaruit bleek dat de drie pastoors in de Pastoorstraat hebben gewoond. Het verhaal hebben we toen herontdekt."





Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van deze gebeurtenissen organiseren de bewoners van de Pastoorstraat op zaterdag 2 juni om 18 uur een plechtige eucharistieviering in de Sint-Vedastuskerk in Reningelst. De viering zal opgeluisterd worden door de gregoriaanse damesschola Cum Jubilo van Watou. "Met deze herdenkingen willen we het verhaal terug aanwakkeren. Het geweld van toen bestaat nog steeds", zegt Frits. "Met de steun van Stad Poperinge en de erfgoedcel CO7 hebben we ook een tentoonstelling uitgewerkt. Aan de hand van foto's en geschriften zullen we ook een overzicht brengen van de pastoors die de voorbije 450 jaar in Reningelst actief waren, en dat waren er heel wat."





In de tentoonstelling staat onder andere een kader waarin botten verwerkt zijn van de in 1923 opgegraven priesters Judocus Hughesoone, Jacob Panneel en Robrecht Ryspoort. De tentoonstelling zal elke zondag van juni geopend zijn van 14 tot 17.30 uur. Op zondag 10 juni zijn er gegidste rondleidingen in de kerk. Op zondag 17 juni zijn er vertellingen rond de geuzen. Op zondag 24 juni ten slotte kan je de toren van de kerk bezoeken.