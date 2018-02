Ere-schoolhoofd Roger Pauwels (85) overleden 22 februari 2018

02u39 0 Heuvelland Voormalig onderwijzer Roger Pauwels is afgelopen week overleden na een korte ziekte. "Roger was zeer eenvoudig en bleef graag op de achtergrond", aldus zijn weduwe Jacqueline Lermyte.

Roger Pauwels werd geboren op 20 augustus 1932 en hij begon zijn onderwijsloopbaan met enkele interims in de Westhoek. In 1957 startte hij met les te geven aan de Vrije Jongensschool Wijtschate en tussen 1961 en 1987 was hij er schoolhoofd. In 1986 nam het Vrij Katholiek Onderwijs Wijtschate de Gemeentelijke Kleuter- en Meisjesschool over. Roger zette zich ook na de schooluren in voor de leerlingen.





Van 1979 tot 2007 was hij secretaris van de Kerkfabriek Wijtschate en vanaf zijn pensioen werd hij secretaris van de Katholieke Bond Gepensioneerden (OKRA). Dat deed hij tot enkele jaren geleden. Van heel wat organisaties in Wijtschate was hij ooit lid of bestuurslid, zoals Milac, KWB, ACW, Davidsfonds en tal van parochiale werkgroepen.





De gewezen onderwijzer trad ook heel regelmatig op als vrijwilliger in het Parochiaal Centrum Ons Tehuis.





Alvleesklierkanker

Roger Pauwels was getrouwd met onderwijzeres Jacqueline Lermyte. "Toen wij huwden was Roger al schoolhoofd en gaf ik les in Adinkerke", aldus de weduwe. "Roger en ik vulden elkaar goed aan. Hij was nogal zwijgzaam, terwijl ik toch eerder veel praat."





Roger overleed aan alvleesklierkanker. "Het is pas twaalf dagen voor zijn dood dat de ziekte werd ontdekt en mijn man heeft geen pijn gehad." Het koppel heeft drie zonen en een kleinzoon.





Uitvaart

De uitvaartplechtigheid voor Roger vindt zaterdag 24 februari om 10 uur plaats in de Sint-Medarduskerk van Wijtschate.





(CMW)