Entre-Deux-Monts alweer in de prijzen 21 november 2018

02u23 0 Heuvelland In het Franse Dijon heeft de 'Wiscoutre' van het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter voor het eerst een internationale prijs weggekaapt.

Op 16 november werd de wedstrijd 'Meilleurs Effervescents du Monde' in Bourgondië georganiseerd. 594 wijnen uit 22 landen deden mee, meer dan 100 internationale juryleden proefden de wijnen. De 'Wiscoutre' kreeg een zilveren medaille. "Het team van Entre-Deux-Monts is heel opgetogen over deze erkenning", zegt wijnmaker Martin Bacquaert. "We zijn dan ook vastberaden om de kwaliteit van de wijnen op een nog hoger niveau te tillen zodat de wijn ook buiten de landsgrenzen bekend raakt."





Onlangs kreeg het wijndomein wielerlegende Francesco Moser op bezoek. Moser is zelf ook wijnbouwer. "Hij was lovend over deze mousserende wijn. Hij kon niet geloven dat er op het Gent-Wevelgemparcours wijngaarden waren. Moser vergeleek Heuvelland met het Belgische Toscane."





Groeiende interesse

Het wijndomein Entre-Deux-Monts is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste wijndomeinen van het land. Het domein produceert nu jaarlijks meer dan 100.000 flessen. Entre-Deux-Monts is gekend voor zijn witte en mousserende wijnen. Dit jaar al ziet Bacquaert een groeiende interesse in de Heuvellandse wijnen bij restauranthouders, maar ook bij toeristen. "Het wijntoerisme zit echt in de lift. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 toeristen naar Heuvelland om minstens één wijndomein te bezoeken, in combinatie met het vele leuks dat Heuvelland nog te bieden heeft." (CMW)