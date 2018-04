En plots liggen huizen lager dan straat BEWONERS VREZEN WATEROVERLAST NA WEGENWERKEN CHRISTOPHE MAERTENS

21 april 2018

03u01 0 Heuvelland Vreemd probleem door de wegenwerken in de Wijtschatestraat in Wijtschate. Enkele huizen liggen plots lager dan de straat, wat het gevaar op wateroverlast groot maakt. "Desnoods laten we de straat opnieuw opbreken", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Stragier.

In het dorp zijn momenteel grote wegen- en rioleringswerken bezig. Dat is ook het geval in de Wijtschatestraat, waar de werken rond deze periode achter de rug moesten zijn. Dat het wat meer tijd zal kosten dan gepland, is op zich nog geen ramp, maar er dook wel een ander probleem op. In de straat bevond zich vroeger een 'knik', maar die werd weggewerkt bij het aanleggen van de nieuwe betonlaag. Ook liep de straat in de breedte wat af, omdat de weg op een helling ligt. Nu werd alles waterpas gelegd. Voor bepaalde inwoners van de straat geeft dat een ernstige nevenwerking. "De weg aan onze kant is 5 a 10 centimeter hoger te komen liggen dan de onderrand van onze woning en onze garage, wat wil zeggen dat het water naar binnen kan lopen", vertelt Ingrid Vanheusden, die samen met haar man Christo Vanhecke in huisnummer 81 woont.





Kinderwagen

"Het was mijn echtgenoot die het al had opgemerkt nog voor ze de beton hadden gegoten. Wij wonen hier twintig jaar en hebben nog nooit wateroverlast gehad. Ik vrees dat dit nu wel het geval zal zijn bij regenweer. In onze garage bevindt zich trouwens een gat van onze kelder, waar ook water zou kunnen inlopen. Bovendien vermoed ik dat de bumper van onze wagen zal haperen als we onze garage binnenrijden. De aannemer en het gemeentebestuur, dat hier wel al is langsgeweest, stelt nu voor een rooster in het midden van het voetpad te installeren. Maar ik hou mijn hart vast voor de eerste stortbui. De voetpaden zullen bovendien volledig schuin liggen. Ik zie er nog niemand met een kinderwagen op wandelen. De schepen stelde ook voor onze garage te verhogen, maar wie zal dat betalen? We kregen trouwens de vraag wat wij zouden voorstellen, maar het is toch niet aan ons om het probleem op te lossen?"





Schuld

Aan de kant van de even nummers is de situatie beter, maar ook daar gebeurden vreemde zaken. "Zo werden twee putdeksels gewoon in beton gegoten, wat helemaal niet mooi is", zegt Giovanni Knockaert. "Ik heb eigenhandig de beton nog wat proberen effen te maken, maar die was al te hard geworden."





Schepen voor Openbare Werken Hilde Stragier (Gemeentebelangen) zegt zich bewust te zijn van de kwestie. "Als er een fout gemaakt werd, ligt de schuld bij de aannemer", aldus de schepen. "Wij zullen evenwel onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de getroffen bewoners. Als het echt niet anders kan, zal de straat weer worden opgebroken. Ik ben al een paar keer op bezoek geweest bij die bewoners en ik zal dat blijven doen."