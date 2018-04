Emotioneel afscheid van kapitein Geert Ingelbeen GEWAARDEERDE BRANDWEERMAN STIERF OP 62-JARIGE LEEFTIJD CHRISTOPHE MAERTENS

13 april 2018

02u53 0 Heuvelland In 't Folk in Dranouter werd gisteren afscheid genomen van brandweerkapitein Geert Ingelbeen. De man liet op 62-jarige leeftijd het leven na een slepende ziekte. De afscheidsplechtigheid toonde aan dat Geert één grote passie had: de brandweer.

"Je leven bestond uit werken en een groot plichtsbesef, dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht. Je was een man van weinig woorden, herkenbaar voor zij die echt bij je hoorden. Een vader en opa. Oprecht. Waar je altijd op kon bouwen, jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen. Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven. Liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven." Deze tekst stond te lezen op het afscheidsprentje van brandweerkapitein Geert Ingelbeen, woorden die meteen aangeven voor wat de man stond. De brandweerofficier stierf aan een slepende ziekte en in Dranouter werd gisteren op een heel emotionele manier afscheid genomen van de zestiger.





Geert Ingelbeen werd geboren op 28 december 1956. De man was getrouwd met Maryse Deschildere en samen hadden ze drie kinderen en drie kleinkinderen. Geert was tot september 2016 leerkracht wiskunde aan het Ieperse VTI. In die school begon hij in 1984 les te geven. Daarnaast was Geert ook jarenlang verzekeringsagent bij DVV. Zijn grote passie was echter de brandweer en dat werd ook duidelijk op de afscheidsplechtigheid. In 1990 werd hij stagiair. Na het afleggen van de nodige examens behaalde hij in 2004 de graad van officier. In 2007 nam hij als postoverste de leiding van de brandweerpost in Kemmel. Na de hervormingen bij de brandweer in 2015 werd Geert kapitein. Op de afscheidsplechtigheid waren er dan ook heel wat collega's aanwezig. Niet alleen brandweerlieden van Heuvelland, maar ook leden van het Ieperse en het Poperingse korps kwamen hun steun betuigen aan de familie. De kist van Geert werd door zes collega's de zaal binnengedragen en vier klaroeners blaasden een eerbetoon.





Gedrevenheid

Twee van zijn kinderen, Arne en Elke, namen het woord. Ook zijn beste vriend Bart haalde herinneringen boven. Sergeant Geert Dewulf sprak over de gedrevenheid van zijn chef. "Hij zei telkens dat hij geen cursussen meer zou volgen, maar toch bleef hij bijles nemen. Ook zei Geert dat hij ons zelf vanuit zijn graf zal blijven volgen."





Sergeant Ludwig Clais diende onder Geert. "Hij was een goede brandweerman en een degelijke officier. Hij leefde echt voor de brandweer. Het is jammer dat hij zo vroeg van ons heen moest gaan."





Niet alleen bij de brandweer was Geert Ingelbeen blijkaar graag gezien, ook in het VTI kan hij op lof van zijn medeleerkrachten rekenen. "Hij was streng, maar rechtvaardig. Hij stond echter altijd klaar voor iedereen", aldus een collega.