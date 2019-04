Elektrische dienstfietsen voor gemeentepersoneel Christophe Maertens

09 april 2019

12u48 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland laat zijn personeel sinds begin deze maand gebruik maken van twee elektrische dienstfietsen. Het gaat om een proefproject dat loopt tot begin oktober.

Sinds begin deze maand kan het gemeentepersoneel van Heuvelland gebruik maken van twee elektrische dienstfietsen. Het is een proefproject dat loopt tot begin oktober. “Heel wat verplaatsingen van ons personeel vinden in Heuvelland plaats. Omdat we de fiets als prioriteit naar voor geschoven hebben, willen we onze mensen de mogelijkheid geven deze verplaatsingen met de fiets te kunnen doen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We stellen elektrische dienstfietsen ter beschikking, zodat korte verplaatsingen met de tweewieler kunnen gebeuren. Dat heeft heel wat voordelen: onze medewerkers hebben meer beweging en we verlagen onze CO2-uitstoot. Maar op de fiets heb je ook meer contact met de inwoners dan in je auto, en ondervind je zelf waar nog verbeterpunten nodig zijn als fietser. Niets dan voordelen dus, het personeel is in elk geval erg enthousiast!”

De gemeente stelt momenteel twee fietsen ter beschikking. Na de zomer zal er een evaluatie volgen. “Dan kijken we hoeveel fietsen we precies nodig hebben”, aldus de schepen. “De fietsen worden gehuurd bij een Heuvellandse handelaar, waardoor we flexibel kunnen inspelen op de noden van het personeel.”