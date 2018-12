Eerste spadesteek voor minicamping De Bosgeus Redactie

08 december 2018

Op het domein van het jeugdverblijf De Bosgeus te Nieuwkerke (Heuvelland) vond de eerste spadesteek plaats voor de aanleg van een kwalitatieve minicamping.Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen in het kader van “Logies van de toekomst”. Met de minicamping komt De Bosgeus tegemoet aan de vraag van families en individuele bezoekers om te overnachten op het groen domein.Sabien Lahaye-Battheu,kersvers gedeputeerde van toerisme gaf samen met de schepenen De Meyer en Geelhand de Merxem de eerste spadesteek.Ze zegt verder “Het toerisme evolueert snel,het is belangrijk dat de West-Vlaamse logiessector ten volle de kaart trekt van innovatie en diversificatie”.

Jeugdverblijf De Bosgeus beschikt momenteel over slaapzalen voor groepen en een aantal trekkershutten.Meer en meer vragen individuele toeristen en gezinnen om op het grote,groene domein hun tent te mogen neerzetten.Om in die vraag te voorzien legt De Bosgeus een kleinschalige camping aan met negen plaatsen voor tenten en kampeerauto’s,dit samen met een nieuw sanitair blok.Zo zullen families en kleine groepen in de nabije toekomst op een kwalitatieve manier op het domein van De Bosgeus kunnen kamperen.

De Bosgeus krijgt voor de aanlag van de minicamping en het sanitaire blok een provinciale subsidie van € 20000 en dit binnen het thema kwaliteitsvol kamperen. (EFW)