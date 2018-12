Eerste resultaten opgraving Höhe 80 voorgesteld Christophe Maertens

11 december 2018

In het bezoekerscentrum van Kemmel loopt momenteel de minitentoonstelling ‘A forgotten German Story’ met enkele stukken van de grootschalige opgraving op de site van de Castemolen in Wijtschate. De eerste resultaten van dat archeologisch onderzoek rond Hill 80/Höhe 80 werden maandag voorgesteld in Het Perron in Ieper. Bij de opgravingen werden een uniek Duits bolwerk en twee Duitse massagraven ontdekt.

Afgelopen zomer legden archeologen langs de Vierstraat in Wijtschate een Duits bolwerk uit WO I bloot. De site dreigde verloren te gaan omdat een bouwpromotor er huizen op zal bouwen. Archeoloog Simon Verdegem, die hulp kreeg van een Duitse en Britse collega, startte een crowdfunding en verzamelde, tot iedereens verbazing, 140.000 euro om het project te financieren. Wat er zich onder de grond bevond, tart alle verbeelding. Het ging om een Duitse verdedigingstelling waarin de oude molen was verwerkt. Bij de opgravingen vonden de archeologen duizenden artefacten, veelal geweren en kogels, maar ook de funderingen van de molen en een stoommotor werden vrijgemaakt. Daarnaast troffen de onderzoekers 110 stoffelijke resten van gesneuvelden aan. Het ging om 70 Duitsers, waarvan de meesten uit het 21ste reserve regiment afkomstig waren. Ze werden gevonden in twee massagraven. Daarnaast haalde het team van Simon Verdegem 9 Britten, 1 Zuid-Afrikaan, 3 Fransen en 27 onbekenden boven. “De Duitsers zullen op 11 oktober op het kerkhof in Langemark-Poelkapelle een laatste rustplaats krijgen”, zegt Simon. “De Engelsen, de Zuid-Afrikaan en de Fransen begraven we op een van hun begraafplaatsen. De onbekende soldaten krijgen een graf op de Belgische begraafplaats in Houthulst, omdat ze op Belgisch grondgebied zijn gevonden.” Slechts van een van de 110 aangetroffen gesneuvelden kon de identiteit worden achterhaald. De verschillende nationaliteiten van de gevallen soldaten vertellen iets over de innames door Duitsers, Fransen en Engelsen van de site tijdens de oorlog.

Professor Tony Pollard van de universiteit van Glasgow benadrukt het belang van de opgraving. “In 2008 bezocht ik de regio met Harry Patch, de laatste overlevende van de oorlog. De man stierf een jaar later op de leeftijd van 110 jaar. Hij was de laatste levende link met WO I. Na zijn dood kon ik geen hand meer schudden met de oorlog en ik vroeg mij af hoe het verder moest. Dit project geeft mij het antwoord op die vraag.”

In het bezoekerscentrum van Kemmel zijn enkele vondsten te zien. “Momenteel zijn er zo’n 2.500 artefacten schoongemaakt, van de iets meer dan 3.000 in totaal”, aldus Simon Verdegem. “De komende twee jaar voeren we verder onderzoek en gieten we alles in een rapport voor de Vlaamse overheid. De gevonden voorwerpen zijn eigenlijk eigendom van de bouwheer, omdat ze werden aangetroffen op zijn grond. Maar ik veronderstel dat de meeste stukken in het erfgoeddepot in Ieper zullen terechtkomen. Wellicht kan ook de gemeente Heuvelland er iets mee doen.” Simon en zijn collega’s zijn nog op zoek naar extra fondsen. “Vooral om de stoffelijke resten verder te onderzoeken. We hadden immers geschat dat we er tussen de 30 en de 40 zouden vinden en geen 110.” De initiatiefnemers hopen dat er op de site een blijvende herinnering komt van de opgravingen, want met het optrekken van de woningen, verdwijnt alles weer onder de grond. Meer info via https://dighill80.com/ De tentoonstelling in het bezoekerscentrum in Kemmel loopt tot 30 december.