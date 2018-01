Eerste nieuwjaarsreceptie vindt plaats in Sint-Laurentiuskerk 02u34 0 Heuvelland Het gemeentebestuur van Heuvelland organiseert voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor haar bewoners. Die vindt plaats op zondag 7 januari om 11 uur in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel.

"De talrijke feestcomités hebben in de afgelopen weken hun beste beentje voor gezet om in bijna elke deelgemeente een gezellige Kerstmarkt of iets dergelijks in te richten", aldus bevoegd schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). "Overal was het ambiance troef en daarvoor proficiat. We willen hier nu als gemeente een vervolg aanbreien door een nieuwjaarsreceptie aan te bieden voor alle inwoners. Het wordt een gezamenlijk feest, waarop alle inwoners van Westouter, De Klyte, Nieuwkerke, Wulvergem, Wijtschate, Loker, Dranouter en Kemmel verwacht worden om het glas te heffen op 2018!"





Hapje en drankje

"Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Heuvellanders, samen met hun gezin, gezellig bij elkaar te krijgen om te genieten van drankjes en hapjes. Wij zullen er alles aan doen om de aanwezigen te verwennen!" Bij mooi weer gaat de receptie door op het pleintje tussen de kerk en het bezoekerscentrum. (CMW)