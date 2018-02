Eerste namen Festival Dranouter bekend 03 februari 2018

De eerste namen voor de 44ste editie van het Festival Dranouter zijn bekend. Het gaat om Passenger, Intergalactic Lovers, Les Negresses Vertes, Elephant Sessions en Sam Kelly & The Lost Boys. "Dranouter blijft inzetten op een mix van internationale toppers en roots muziek", klinkt het bij Festival Dranouter. "De programmatie zal ook in 2018 voor verschillende stijlen bevatten en zich nestelen in verschillende locaties verspreid over het dorp. Momenteel loopt een vroegboekactie waarbij tot 10 euro voordeel wordt gegeven bij de aankoop van een weekendticket. Die actie loopt nog tot morgen zondag en vanaf 5 februari start de reguliere ticketverkoop." (CMW)