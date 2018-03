Eerste ereburger gehuldigd 13 maart 2018

In het gemeentehuis van Heuvelland werd Marnique Deswarte, een van de bezielers van Festival Dranouter, gehuldigd als eerste ereburger van de gemeente. Hij kreeg een oorkonde en een attentie. "Marnique was van het prille begin betrokken bij het Folkfestival van Dranouter", aldus het gemeentebestuur. "Bij de eerste editie was dat nog als toeschouwer, maar vanaf de tweed editie in 1976 was dat als medewerker. In 1982 werd hij voorzitter van de organiserende vzw. Marnique heeft de organisatie ontwikkeld van een lokaal vrijwilligersinitiatief tot een professionele organisatie met internationale weerklank. Hij ontwikkelde de structuur en zorgde er op die manier voor dat de naam Dranouter bij een breed publiek bekend raakte. Dat verdient het ereburgerschap." (CMW)