Eén legislatuur, twee burgemeesters

08 januari 2019

Gemeentebelangen behaalde op 14 oktober de absolute meerderheid in Heuvelland. De gemeente krijgt deze legislatuur zelfs twee burgemeesters. Burgemeester Marc Lewyllie gaat nog twee jaar verder en daarna neemt schepen Wieland De Meyer de fakkel over. “Maar het is niet de bedoeling dat ik twee jaar gewoon wat ga uitbollen”, verzekert Lewyllie. “Ik behoud trouwens al mijn bevoegdheden, op financiën na. Dat gaat al onmiddellijk naar Wieland. We hebben het voor de verkiezingen meteen duidelijk gemaakt dat we zo zouden tewerk gaan. De kiezers wisten het dus al. Ik heb daar ook nog geen negatieve reacties op gekregen.”

Het eerste grote punt op de agenda is het meerjarenplan. “Het is vooral belangrijk dat we de schuld van de gemeente verder afbouwen. Dit jaar gaan we achthonderdduizend euro kapitaal aflossen, waardoor we onder ons streefdoel van duizend euro per inwoner zitten.”

De burgemeester wil op 67-jarige leeftijd volledig stoppen met politiek. “Nee, ik ga niet weer in de gemeenteraad zetelen of zo.” Eens Lewyllie gestopt is, vervoegt Bart Vanacker het schepencollege. Daarna staan er nog een paar verschuivingen gepland. “We willen met een jonge ploeg naar de volgende verkiezingen trekken”, blikt Lewyllie al ver vooruit.

