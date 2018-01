Dure mountainbikes gestolen na toertocht ORGANISATOREN LOCKEDYZE 'MACHTELOOS' TEGEN DIEFSTALLEN LIEVEN SAMYN

02u33 0 Lieven Samyn Bart Bruneel zag na afloop van de Lockedyzetoertocht zijn Trek-mountainbike van 5.000 euro (links) gestolen. Heuvelland Na de Lockedyzetoertocht in Kemmel zijn zondag twee dure mountainbikes gestolen. De dieven haalden de tweewielers van het gesloten fietsrek achterop de wagen van een deelnemer. De organisatoren staan naar eigen zeggen machteloos. "Een bewaakte stalling? Daarvoor hebben we te weinig vrijwilligers én dan riskeren we verantwoordelijk te zijn bij diefstal."

Bart Bruneel (39) uit Ooigem bij Wielsbeke en een vriend hadden zondagvoormiddag op en rond de Kemmelberg meegedaan aan een van de zwaarste mountainbiketochten van de provincie. Nadat ze hun mountainbikes hadden schoon gespoten, bevestigden ze de fietsen op het rek op de wagen van Bart. Hij sloot het rek netjes en liet de twee fietsen dan ook met een gerust gemoed achter. "Ik keerde zelfs nog even terug om te dubbelchecken of ik het fietsrek wel had gesloten", vertelt Bart. "Daarna gingen we ons douchen. Na een halfuurtje keerden we terug. De twee fietsen waren verdwenen. Ik dacht nog eerst dat ik me van auto had vergist, maar dat bleek jammer genoeg niet het geval. Dat gaf een vies gevoel." Bart reed met een topmodel van Trek, een Top Fuel 9.8 SL2018, catalogusprijs 5.000 euro. Zijn vriend had een wit-zwarte Specialized, kostprijs 1.500 euro. Ze koesteren nog een sprankeltje hoop dat de fietsen toch nog ergens opduiken en deden sowieso aangifte bij de politie in Ieper.





Zwarte markt

Fietsendiefstallen na toertochten zijn een gekend fenomeen. "Wellicht gebruiken ze de tweewielers of onderdelen om op de zwarte markt te verkopen", vermoedt Bart, zelf fietsenhandelaar van beroep. "Ik gaf het framenummer door aan Trek, maar besef dat er weinig tegen te beginnen valt. Zelfs al hang je nog een extra slot aan je fietsenrek. Blijkbaar zijn er al diefstallen gekend waarbij delen van het fietsrek met een slijpschijfje of zaagje zijn doorgezaagd."





De organisatoren van de Lockedyzetoertocht, die over twee dagen ruim 2.000 deelnemers lokte, betreuren de diefstallen. "Jammer genoeg moeten we steeds vaker vaststellen dat er bij rally's wordt ingebroken in dure auto's, bij fietstochten racefietsen worden gestolen en bij mountainbiketochten mountainbikes verdwijnen", vertelt Pierre Bailleur, secretaris van VTT Kemmel.





Waarschuwing

"Het is de tweede keer in twintig jaar dat zoiets bij ons voorvalt. Als organisator zijn we niet verantwoordelijk, maar we vinden het wel spijtig en vervelend. We zetten dit jaar in op preventie, door waarschuwingsbordjes te plaatsen met daarop de vraag of de gestalde fietsen gesloten zijn. Een bewaakte fietsenstalling was er niet. Daarvoor kampen we enerzijds met een gebrek aan vrijwillige medewerkers, anderzijds riskeren we dan bij een diefstal wél verantwoordelijk te worden gesteld en voor duizenden euro te moeten opdraaien. Een nummerplaatje is immers snel nagemaakt. We blijven vrijwilligers die voor ons plezier en dat van anderen een mooi evenement organiseren. We opperden ooit nog het idee om te investeren in fietssloten, maar hoorden dan van andere organisatoren dat tientallen sloten - ondanks een waarborg van 5 euro - verdwenen. Als daders het écht op fietsevenementen gemunt hebben, sta je machteloos."