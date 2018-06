Duizenden rallyfans voor shakedown Renties Ypres Rally 22 juni 2018

03u07 0 Heuvelland De zogenaamde shakedown was gisterenavond het startschot voor de Renties Ypres Rally. Heel wat toeschouwers kwamen naar Nieuwkerke.

Eerst werden twee verkenningen afgewerkt voor het echte werk begon. Winnaar van de avond was Thierry Neuville, met zijn opvallende wagen voor de Rode Neuzen Dag. Op de tweede plaats arriveerde Vincent Verscheuren met zijn Skoda Fabia. De derde plaats was voor Kevin Abbring en Pieter Tsjoen in een Citroën C3 R5. Die wagen eindigde op 1,2 seconden van Neuville. De avond werd als vanouds bijgewoond door duizenden rallyliefhebbers en zoals altijd pikten de verenigingen een graantje mee van het gebeuren met de verkoop van drank en hapjes.





Vandaag rijdt de eerste deelnemer om 16.30 uur van het startpodium, waarna het koers gaat richting Langemarke. Daar vindt de nieuwe openingsproef van de wedstrijd plaats. De rally heeft KP's in Dikkebus, Dranouter, Mesen en Hollebeke. Die laatste is in vergelijking met vorig jaar lichtjes ingekort. Na een stop in het servicepark in Ieper vindt er een tweede doortocht plaats in Dikkebus, Dranouter, Mesen en Hollebeke. Morgen is er een nieuwe proef op grondgebied Vleteren. In totaal staan er die dag veertien klassementsproeven en 186,82 tegen de klok op het programma. Het begint in Kemmel met de twee spectaculaire jumps. Na twee lussen zal de winnaar van de Renties Ypres Rally 2018 op Franse bodem, bij de finish in Boeschepe, bekend zijn. (CMW)