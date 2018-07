Duik mee in enorme berg speelgoed Het Labyrint VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR INVENTARIS, OOK EXPO CHRISTOPHE MAERTENS

03 juli 2018

02u42 0 Heuvelland De gemeente en erfgoeddienst CO7 willen een inventaris opmaken van de duizenden stukken speelgoed die Stef Dehollander, ex-uitbater van Het Labyrint in Kemmel, bezit. Er wordt daarvoor een beroep gedaan op vrijwilligers. Vanaf september vindt er ook een tentoonstelling plaats.

Stef Dehollander (69) was tot in september 2012 uitbater van volkscafé Het Labyrint in het centrum van Kemmel, en daarvoor van De Speelberg in Dranouter en Wulvergem. Het ging telkens om een combinatie van een eetcafé met een speelgoedmuseum. In de loop der jaren groeide de collectie aan tot de eigenaar het overzicht kwijtraakte. "We begonnen te verzamelen in De Speelberg in Dranouter", zegt Stef. "Mijn vrouw en ik zijn daar in 1973 beland. In het begin hadden we een overeenkomst met onszelf gemaakt. De bedoeling was om op onze wekelijkse sluitingsdag telkens een stuk speelgoed te kopen. We hadden ook volksspelen. Zo was er een bolletra (spel met grote schijven, red.) voor de deur van de herberg."





De uitbaters smeedden plannen om de plaats uit te breiden, maar dat is nooit gelukt. "De reden was dat de gemeente opmerkte dat we ons afvalwater niet zouden kwijtgeraken. Het gebouw lag pal op de Frans-Belgische grens en toen bleek dat nog problemen met zich mee te brengen bij dergelijke formaliteiten." Het oog van Stef viel op het gebouw van de lagere school van Wulvergem, dat net kwam leeg te staan. "Maar na een tijdje kregen we geen huurcontract meer en na een paar jaar zijn we naar Kemmel getrokken", zegt hij.





Stef kwam terecht in Het Labyrint, een voormalig hotel in het centrum van het dorp. "Toch was het oorspronkelijke idee om nog terug te keren naar de school in Wulvergem. We wilden daar een expositieruimte met de volksspelen uitbouwen en in Het Labyrint alleen een eetcafé uitbaten. We hebben evenwel de kans niet gekregen om het pand te kopen, het bleek plots verkocht." Het gebouw is intussen eigendom van huidig gemeenteraadslid Geert Vandewynckel (Heuvelland).





Topstukken

Maar uitstel is geen afstel: samen met Stef en de intergemeentelijke erfgoeddienst CO7 wil de gemeente nu werk maken van de collectie. "We zullen het speelgoed ordenen, fotograferen, beschrijven en behoorlijk verpakken. Tegelijkertijd maken we een kleine expositie. Die vindt plaats in de tentoonstellingsbox in Kemmel vanaf september", klinkt het bij de gemeente. Een definitieve bestemming voor al het speelgoed is er nog niet. "Er was aanvankelijk sprake om met het speeltuig iets te doen in Dranouter in samenwerking met 't Folk. Het opzet was een tentoonstelling in de kerk van Dranouter en een overdekte speelhal. Maar dat plan gaat niet door. Wat de uiteindelijke bedoeling is, weet ik ook nog niet", aldus Stef. Hoeveel stukken speelgoed en ander tuig de zestiger in zijn verzameling heeft, weet hij eveneens niet. Maar het zijn er in ieder geval heel veel. De meeste spullen liggen in dozen die in een zolder en een loods aan de woning van Stef staan. "Of er topstukken tussen zitten? Ik denk het wel, maar dat zal maar duidelijk zijn na de inventarisering." Wil graag wil meehelpen, kan mailen naar koen.baert@heuvelland.be of bellen op 057/45.04.63.