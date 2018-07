Dubbel viergeslacht ten huize Walbrou 28 juli 2018

02u39 0

Ten huize Kurt Walbrou werden we verwelkomd door opa Gerard,die is de stamvader van een dubbel viergeslacht,Gerard is 88 jaar,de tweede in de rij is Eddy,56 jaar en wonende te Voormezele,Kurt,32 jaar is de derde generatie en die heeft twee zonen Nicholas,geboren op 17 februari 2016 en Aurélien,geboren op 8 augustus 2017.Ze groeien nu verder op in de Kemmelstraat te Kemmel.





(EFW)