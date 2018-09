Druivenpluk alweer vroeger gestart TWEEDE WARME ZOMER OP RIJ ZORGT OPNIEUW VOOR PRIMA WIJNJAAR CHRISTOPHE MAERTENS

05 september 2018

02u45 0 Heuvelland "Het wordt alweer een goed wijnjaar." Op het domein Monteberg in Dranouter begon gisteren de druivenpluk met het van de takken halen van druivensoort 'Siegrrebe'. Voor de tweede keer op rij zorgde het warme voorjaar voor een uitstekende oogst.

Nadat eerder al Martin Bacquaert van Entre-Deux-Monts in Westouter een eerste partij van zijn druiven plukte, was het gisteren de beurt aan Ward Six van goed Monteberg. In de vroege ochtend ging de ploeg van Ward aan de slag op de flank van de Monte- en Kemmelberg.





"Net als vorig jaar zijn we 14 dagen vroeger begonnen dan anders", aldus wijnbouwer Ward Six. "We konden eerder zijn gestart, maar de staat van de druiven liet toe om nog een klein beetje te wachten." De eerste druivensoort die aan de beurt is, is de 'Siegrrebe'. "Die staat bij ons op drie verschillende plaatsen. Telkens we uitbreidden, hebben we een beetje van die druif bijgeplant. Het is een boeiende druif om interessante blends (mengelingen, n.v.d.r.) te maken." De geplukte vruchten werden onmiddellijk geperst. "Dan is het sap klaar om het vergistingsproces op gang te brengen."





Op wijngoed Monteberg staan er in totaal elf soorten druiven. "Het grote voordeel is dat ze allemaal een beetje op een verschillend moment rijp zijn. Er is dan niet echt stress dat alles in een keer moet worden geplukt. Normaal wordt eind deze week de volgende soort geplukt, de Solaris-druif. Onze Chardonnay, die nu nog zuur proeft, moet zeker nog 14 dagen blijven staan. We voorzien dat alles tegen 5 oktober binnen is. Vanaf 15 september gaan we wel elke dag met een ploeg het veld op. Het is twee tot drie weken hard labeur, maar het is het cadeau van een heel seizoen werken."





Warm en droog

Dat de kwaliteit van de oogst heel goed is, heeft te maken met de warme en droge zomer. "Voor de algemene landbouwsector was het ver van ideaal, maar voor ons is dit weer super. Lange droge periodes zorgen voor minder schimmel. Daarnaast hebben onze planten lange wortels zodat ze steeds bij water kunnen." Ward durft daarom al zeggen dat 2018 een goed wijnjaar zal zijn. De wijnbouwer schat dat met wat hij gisteren plukte, zo'n 2.500 flessen gevuld zullen kunnen worden. "Het is opmerkelijk dat we nu twee jaar op rij heel tevreden kunnen zijn. Er zijn al langer voorspellingen dat we meer droge periodes krijgen. Alles wijst erop dat de klimaatwijziging bezig is. We kunnen niet ontkennen dat dit goed is voor de wijnbouw." Toch zijn er ook gevaren. Zo kan een warmteonweer heel wat schade veroorzaken.





Volgende zomer

De wijn van de gisteren geplukte druiven zal pas volgende zomer worden gedronken. "Op 18 november is er de Dag van de Ambachten en dan geven wij de mensen de kans om te proeven van het vat. Dat wil zeggen, wat nu geoogst wordt, kan je dan al eens ontdekken. Dan smaak je dat het product nog niet afgewerkt is en weet je waarom de wijn pas later wordt gebotteld." Aan de druivenpluk gisteren werkten zes mensen mee.