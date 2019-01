Driekoningenviering in woonzorgcentrum



Christophe Maertens

02 januari 2019

In het woonzorgcentrum in Wijtschate wordt op zaterdag 5 januari om 15u het Driekoningenfeest gevierd.

“Voor de enen is het een cultureel feest en voor anderen blijft het een gelovig en missionair feest”, aldus diaken-aalmoezenier Luc Vandevyver. Alle residenten van het Woonzorgcentrum St. – Medard en de assistentiewoningen Ter Plaetse zijn uitgenodigd, samen met hun families en vrienden, medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, sympathisanten en allen die zich inzetten voor de senioren. “Deze traditie bestaat sinds 1940 in Wijtschate”, klinkt het. Tijdens de viering is er muziek door het Koninklijk Gemengd Koor Hoogland. Na de viering is er de nieuwjaarsreceptie voor alle aanwezigen.