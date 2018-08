Dranouter dit jaar groener dan groen URINE OMGEZET IN DRINKWATER, ZONNEPANELEN EN ELEKTRISCHE WAGENS CHRISTOPHE MAERTENS

02 augustus 2018

02u29 0 Heuvelland Festival Dranouter doet steeds meer inspanningen op vlak van duurzaamheid. Het laatste initiatief is WAVE, waarbij spaarzaam wordt omgegaan met water.

"Bij ons kan je zelfs een ecologisch gekoeld pintje drinken."





Festival Dranouter viel in 2014 en 2017 in de prijzen op het vlak van milieu. Twee keer haalden ze de Groenevent Award van OVAM binnen. Maar daarbij laten de organisatoren van het muziekfestival het niet, ze steken zelfs nog een tandje bij.





"We zijn al lang bezig met duurzaamheid, en niet alleen bij de afvalinzameling", zegt Jeroen Verdonck (32). De man is al twaalf jaar medewerker van het festival en buigt zich over de milieuprojecten. "Waar we nu sterk op inzetten, is water. We hebben onderzocht hoeveel water we gebruiken, waarvoor we het gebruiken en waar. We riepen daarom WAVE (Water Vision@festivals) in het leven."





Glaasje urine?

Er wordt op het festival op verschillende manieren duurzamer omgegaan met drink-, hemel- en afvalwater. Het muziekevenement bouwde bijvoorbeeld een mobiel rietveld waarbij dagelijks tot 6.000 liter afvalwater van douches en toiletten kan worden gezuiverd in de backstage- en artiestenruimte. Het gezuiverde water wordt opnieuw ingezet. Samen met UGent stelt het festival een installatie op die urine in drinkwater omzet.





Het aangeboden (gezuiverde) water wordt enkel aan de waterbar gratis aangeboden. "Waarom elders betalend? Iedereen heeft de perceptie dat water gratis is, maar dat klopt. De energie om het water te zuiveren en te koelen kost geld. We willen de mensen daar bewust van maken. Voor de medewerkers is er een watertap, zodat ze niet telkens een nieuw flesje moeten nemen. Op een camping wordt het douchewater verwarmd met een pettelkachel."





"Op het vlak van energie hebben we enkele groenestroomgroepen, waar we vroeger enkel stroomvoorziening op stookolie hadden. Nu werkt alles op zonne-energie, enkel als er geen zon schijnt, dan schakelen we over op het klassieke systeem. Een van de groenestroomgroepen houdt de koelkasten fris. Daar kan je dus een groen gekoeld pintje drinken."





Op het terrein rijden er voor het eerst elektrische wagentjes rond voor de medewerkers. Zelfs voor de aankleding werd aan duurzaamheid gedacht. Zo zien de bezoekers aan de ingang bomen die bestaan uit planken van paletten. "We hebben ook zitbankjes in elkaar getimmerd, wat wel wat werk was", zegt Jeroen.





Het festival ging een samenwerking met het KTA van Ieper aan. Leerlingen maakten onder meer een aantal laadpalen, waar festivalbezoekers hun smartphone gratis op kunnen laden op zonne-energie.





Vuurwerk geschrapt

Op het gebied van afval verzamelen zijn er tijdens het muziekevenement dagelijks 100 vrijwilligers op allerhande manieren bezig alles proper te houden. Zelfs de kapotte achtergelaten tenten worden verwerkt tot bruikbare elementen, denk aan poncho's.





Al de initiatieven rond duurzaamheid kosten wel veel geld, maar dat vertaalt zich niet in duurdere tickets. "We schrappen dan zaken als bijvoorbeeld vuurwerk", zegt Jeroen. "Het is een bewuste keuze om zoveel rond ecologie te werken. We willen pioniers zijn."





Vandaag schiet het Dranouter Festival uit de startblokken met 'Grondtonen'. In samenwerking met GoneWest worden vier groepen op het podium gebracht: Le Vent Du Nord, De Temps Antan, Wör en Trio Dhoore. Het wordt een totaalspektakel dat het verhaal van het festivalterrein vertelt. 100 jaar geleden was alles door de oorlog van de kaart geveegd. Alles begint om 19 uur en de toegang is gratis, maar reserveren is wel vereist.