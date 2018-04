Door bliksem vernield monument hersteld 12 april 2018

02u47 0

Het monument van de 32ste Divisie in Kemmel is weer opgebouwd nadat het vorig jaar door een blikseminslag met de grond werd gelijk gemaakt. De inslag was zeer hevig en overal lagen brokstukken, tot zelfs tien meter ver. Het Franse oorlogsmonument langs de Kriekstraat dateert van 1919 en herdenkt de vele doden van de 32ste divisie, die er vielen zowel in 1914 als in mei 1918.





"De gemeente besliste onmiddellijk om te monument te herstellen", aldus het gemeentebestuur. "Uiteindelijk werd gekozen voor een volledige reconstructie in beton. De noodzakelijke 11.000 euro werd bijeen gebracht door de gemeente - die de helft betaalde -, particuliere giften en Le Souvenir Français." (CMW)





Meer over Kriekstraat

Kemmel