Donderdag afscheid van 48-jarige bakker Bernard Slembrouck 14 juli 2018

In de Sint-Vedastuskerk van Reningelst, op luttele meters van de plek waar hij jarenlang met zijn echtgenote een drukbezochte bakkerij runde, vindt volgende donderdag 19 juli om 10 uur de uitvaartplechtigheid plaats van Bernard Slembrouck. De 48-jarige man overleed woensdagavond onverwacht aan de gevolgen van een hartinfarct. Slembrouck was in zijn vrije tijd vaak op het podium terug te vinden. Zo speelde hij een tijd in de coverband Retro Fun en was hij met onder meer Gilbert Devos uit Poperinge al een tijdje aan het repeteren om in de toekomst met een nieuwe coverband te gaan optreden. Bakker Bernard Slembrouck laat zijn echtgenote Miranda Lamerant achter. Het echtpaar heeft geen kinderen. (VHS)