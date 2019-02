Dokter Stefaan Herbout is nieuwe voorzitter N-VA Heuvelland

Christophe Maertens

20 februari 2019

12u33 0 Heuvelland De Heuvellandse afdeling van de N-VA heeft Stefaan Herbout verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van zijn collega dokter Ward Dierickx.

Het nieuwe bestuur van N-VA in Heuvelland ziet er als volgt uit: Stefaan Herbout wordt voorzitter, Miguel Thevelein is ondervoorzitter en Erika Rouseu is secretaris. Bestuursleden zijn Ann Van Steertegem, Caroline Ryde en Jeroen Fiey, aangevuld met gemeenteraadsleden Ivo Fonteyne en Ward Dierickx.

De nieuwbakken voorzitter wil zich vooral inzetten voor een betere visualisering van de partij in Heuvelland, maar ook voor een betere communicatie met de burger. Herbout is beroepshalve anesthesist in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Zijn collega, huisarts Ward Dierickx was de laatste drie jaar voorzitter van de partij.

“In 2013 werd de N-VA coalitiepartner van de partij Gemeentebelangen in Heuvelland”, zegt Ward Dierickx. “Etienne Cloet werd daarbij schepen van Toerisme en Lokale Economie. Ikzelf werd schepen van Sociale zaken en Senioren en werd aangesteld als OCMW- voorzitter.” Onder het voorzitterschap van Dierickx vonden een aantal veranderingen plaats. “Bijzondere accenten waren proactief werken en denken”, zegt de huisarts uit Westouter. “We hebben vooruit lopend werk gemaakt van de integratie van de OCMW en de sociale dienst in de gemeente. Daaruit vloeiden een aantal activiteiten zoals het seniorencongres, het maandblad voor senioren, het dorpsrestaurant, ….We hadden ook aandacht voor woonaccommodatie van senioren en sociaal wonen. Er werd ons een beetje verweten dat de schepenen van onze partij te onzichtbaar waren in de coalitie. Die kon duidelijk uitpakken met de gemaakte winstpunten, zonder evenwel bij de vorming van het nieuwe bestuur aan ons te denken.”