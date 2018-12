Doe mee met wedstrijd en word gratis hoofdpartner van Festival Dranouter Elke ngo met duurzaam project maakt kans Christophe Maertens

11u41 1 Heuvelland Dranouter Festival lanceert een opmerkelijke wedstrijd. De ngo die het beste idee heeft om het festival duurzamer te maken, wordt hoofdpartner zonder iets te moeten betalen. De voordelen? Je mag je idee uitvoeren op het festivalterrein en je krijgt een pak onbetaalbare reclame.

Op 2, 3 en 4 augustus staat Dranouter in Heuvelland opnieuw in het teken van Festival Dranouter. Het festival heeft er nooit een geheim van gemaakt veel aandacht te schenken aan het milieu. De organisatie won al twee keer de Ovam Groenevent Award. “We zorgen voor structurele maatregelen om de voetafdruk van het festival te verkleinen”, klinkt het. “We bouwen ook een ecologische dorp en sensibiliseren het publiek. Dit jaar lanceerden we ook het project WAVE, waarbij we duurzaam omgaan met water.”

Om nog verder te gaan, wil de organisatie nu een structureel partnership aangaan met een milieuorganisatie voor de editie van 2019. “Zo’n partner krijgt daar veel zichtbaarheid voor terug”, weet organisator Bavo Vanden Broeck. “Met deze oproep – noem het gerust een wedstrijd – geven we elke ngo de kans om onze nieuwe duurzaamheidspartner te worden. Een gewone sponsor moet zich ‘inkopen’, maar op deze manier bieden we nu een gratis, inhoudelijk partnership aan, met de bedoeling elkaar te versterken.

Het festival zegt op zoek te zijn naar een organisatie die nieuwe acties wil bedenken om de milieu-impact van het muziekevenement te verkleinen. Alle thema’s kunnen aan bod komen: verminderen van de CO2-uitstoot, verkleinen van de afvalberg of inperken van het waterverbruik. Verschillende kleine partnerships zijn trouwens ook een optie.

Voordelen

“De winnende ngo mag samen met ons een actie verwezenlijken, maar mag ook ons communicatienetwerk gebruiken. We nemen het logo van de nieuwe partner op in onze volledige communicatiecampagne. Op alle advertenties, affiches, flyers, baanaffiches, websitepagina’s en nieuwsbrieven. Bovendien krijgt de winnaar fysieke ruimte op het terrein om zijn activiteiten toe te lichten aan zo’n 45.000 festivalgangers.”

Praktisch

Wie wil deelnemen met zijn organisatie, moet voor 31 januari 2019 een e-mail sturen naar info@festivaldranouter.be. “Motiveer waarom jouw organisatie de hoofdpartner moet worden van Festival Dranouter”, zegt Bavo Vanden Brouck. “Ideeën hoe jij het festival duurzamer zou maken, zijn welkom. Leg zeker ook uit hoe jouw organisatie haar achterban kan betrekken. Kortom: overtuig Festival Dranouter.” Het is uiteraard de bedoeling dat je voorstellen worden uitgewerkt op het festival zelf.