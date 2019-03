Documenten voortaan ook online opvragen in Heuvelland Christophe Maertens

06 maart 2019

De dienst Bevolking van Heuvelland werkt voortaan ook digitaal. “Je kunt dus tientallen attesten en uittreksels opvragen vanuit je luie zetel, op gelijk welk moment”, verduidelijkt schepen van Burgerzaken Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). Via de dienst kun je onder andere een geboortebewijs, attest van goed gedrag en zeden en huwelijksakte opvragen. “De meeste worden meteen aangeleverd. Zo hoef je je dus niet meer aan te passen aan de openingsuren van het gemeentehuis of je verplaatsen. In het gemeentehuis werd een nieuwe computer geïnstalleerd voor de burgers, zodat mensen ook daar formulieren kunnen opvragen. Uiteraard blijven de loketten ook alles afleveren”, besluit de schepen.