Discussie over aankoop piano 01 maart 2018

Het gemeentebestuur van Heuvelland pleegt overleg met de kerkfabriek in Loker over de aankoop van een piano.





"De kerkfabriek deed een investering in een vleugelpiano", aldus burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). "Dit was echter niet besproken met de gemeente, waardoor er nu discussie is over het gebruik en de financiering van het muziekinstrument. Wij zijn niet tegen de aankoop van de piano, maar zoiets moet wel worden aangevraagd." (CMW)