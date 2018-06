Dievegge steelt decoratie voor deur JK Beautyexpert 06 juni 2018

02u36 0 Heuvelland In alle vroegte heeft een dievegge gisterenochtend voor de deur van JK Beautyexpert in Loker (Heuvelland) decoratiemateriaal gestolen. Uitbaatster Kim Jacob is het beu en plaatste bewakingscamera's op Youtube en Facebook. "Ik hoop dat ik samen met anderen nuttige tips aan de politie kan geven."

Kim merkte de diefstal gisterenochtend meteen op. Nazicht van de bewakingsbeelden aan de gevel van haar winkel in nepjuwelen en accessoires maakte duidelijk dat een vrouw om 5.45 uur toesloeg. Ze arriveerde er met een wagen en liep tot drie keer toe het trottoir van de winkel langs de Dikkebusstraat in Loker op om twee potten met olijfboompjes, twee rieten kandelaars en het bord dat aangeeft of de zaak open is te stelen. "De vrouw is vrij goed herkenbaar", aldus Kim. "Maar de nummerplaat van haar wagen is dat niet. De politie kan voorlopig niet veel aanvangen met de beelden. Daarom plaatste ik de beelden op Facebook en Youtube. Ze werden al gretig gedeeld. "Andere handelaars uit Dranouter en Dikkebus meldden me dat wellicht dezelfde vrouw ook bij hen al decoratie stal", aldus Kim. "Op die manier kunnen we de politie misschien helpen bij de identificatie van de vrouw." Wie nog nuttige tips heeft, kan Kim Jacob via Facebook een bericht sturen of de politie van de zone Arro Ieper contacteren.





(LSI)