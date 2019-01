Dierenarts veroordeeld voor vervalsen verslag om eer te redden Christophe Maertens

21 januari 2019

12u04 0 Heuvelland Een 45-jarige dierenarts uit Heuvelland is door de Ieperse rechter veroordeeld voor het vervalsen van een medische rapport. De man krijgt een celstraf van 10 maanden met uitstel en geldboete van 800 euro. Ook moet hij UGent een schadevergoeding betalen.

P.V. bekende dat hij op 27 augustus vorig jaar een vals medisch rapport voorlegde aan de universiteit van Gent. De zaak kende een begin bij een foutgelopen bevalling van een paard eigendom van een Fransman. Zowel merrie als veulen lieten daarbij het leven, iets wat niet vaak gebeurt. De eigenaar van de dieren kaartte het geval aan bij UGent, maar daar vond men niet onmiddellijk iets terug in het verslag. Het bleek dat de dierenarts een andere naam had ingevuld. De beklaagde wou met het vals rapport zijn eer als dierenarts redden. Op de rechtbank gaf de veertiger zijn fout toe, maar hij zei dat hij de universiteit geen schade had berokkend. De rechter zag dat anders en veroordeelde, die op opschorting van straf had gehoopt, de dierenarts tot het betalen van een schadevergoeding van 1.000 euro.