Dierenarts probeert vel te redden met vervalst verslag, maar staat nu voor rechter Christophe Maertens

18 december 2018

12u52 0 Heuvelland Een 45-jarige dierenarts uit Heuvelland staat terecht voor valsheid in geschrifte. De man bekende dat hij op 27 augustus vorig jaar een vals medisch rapport voorlegde aan de Universiteit Gent.

Het begon bij een bevalling van een paard dat eigendom was van een Fransman. Zowel moeder als veulen lieten het leven, iets wat niet vaak gebeurt. De eigenaar van de paarden kaartte de zaak aan bij de Universiteit Gent, maar daar vond men geen onregelmatigheden. Op het verslag van de bevalling stond wel de naam van iemand anders. De dierenarts wilde met het vals rapport zijn eer als dierenarts redden. Op de rechtbank gaf hij zijn fout toe, maar hij zei wel dat hij de universiteit geen nadeel had berokkend. De man, die hoopte op opschorting van straf, liep in 2013 al een veroordeling op. Vonnis op 21 januari.