Diefstal van kluis in De Loods 20 februari 2018

02u31 0

Op de rechtbank van Ieper werden drie jongeren veroordeeld voor de diefstal van geld in de jeugdzorginstelling De Loods in Loker. Een beklaagde werd vrijgesproken.





Vier jongeren van 19, 20, 21 en 22 jaar moesten zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor het leeghalen van een kluis. Dat gebeurde op 14 januari 2017. Het gaat om jongeren die er werden begeleid of vroeger in de instelling verbleven. Er werd in totaal voor zo'n 3.500 euro aan geld en goederen gestolen. De daders verdeelden de buit onder elkaar.





De daders werden ontmaskerd en ze kregen een dagvaarding richting rechtbank aangesmeerd. De Loods stelde zich burgerlijke partij. De rechter sprak een beklaagde vrij en veroordeelde drie anderen respectievelijk tot een opschorting, een werkstraf van 50 uur en een celstraf van twee maanden met uitstel. (CMW)