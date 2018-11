Dief herkend (en veroordeeld) door vreemde wandelgang 27 november 2018

Een 57-jarige man uit Heuvelland is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden voor diefstallen in Ledegem. De beelden op de camera waren eerder wazig, maar de politie kon de man identificeren aan zijn wandelgang. De man vroeg de vrijspraak, maar de rechter oordeelde dat het toch bewezen is dat Luc D. de feiten had gepleegd. Het ging over een diefstal van 7 oktober 2016, waarbij hij juwelen, spaarvarkens en 1.300 euro had gestolen uit een woning. Op camerabeelden was te zien hoe de dief op een plooifiets kwam aangereden. "De beelden leverden inderdaad geen resultaat op", gaf het openbaar ministerie tijdens de zitting toe. "Maar de vreemde wandelgang op de beelden meen ik vandaag toch ook te herkennen als ik de man hier zie stappen." De man loopt wat voorovergebogen met de benen redelijk wijd uit elkaar. Voor de rechter was dat voldoende om de man, die eerder al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, te veroordelen. (AHK)