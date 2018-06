Diamanten huwelijk voor Daniel en Christiane 22 juni 2018

Onlangs vierden Christiane Meyfroodt en Daniel Lemaire hun diamanten huwelijksverjaardag.Zestig jaar geleden huwden ze in Voormezele. Allebei waren ze tewerkgesteld in de spinnerij Laridon in Tourcoin. Christiane was amper veertien jaar toen ze er al werkte. Ze leerden elkaar kennen toen ze samen in een lift zaten. Daniel moest zijn 18 maanden lange legerdienst vervullen, waarna hij werkte in de Steenbakkerijen van Ploegsteert. Hij bleef dat doen tot aan zijn pensioen.Ze kregen zes kinderen. Ondertussen zijn er al dertien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het gemeentebestuur van Heuvelland zette de jubilarissen in de bloemetjes.





(EFW)