Diamant voor Maurice en Agnes 06 september 2018

Maurice Bauw en Agnes Merlevede uit de Sulferbergstraat hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Ze zijn allebei geboren in Westouter, Maurice op 4 december 1931 en Agnes op 19 april 1932. Ze liepen ook samen school in Westouter. Ze huwden op 16 augustus 1958 en kregen drie kinderen. Intussen zijn er al zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.Ze werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.





(EFW)