Deskundige Jeugd gezocht 20 februari 2018

Heuvelland is op zoek naar een Deskundige Jeugd. "Die moet het aanspreekpunt worden voor alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft", aldus het gemeentebestuur. "De deskundige rolt het lokaal jeugdbeleid uit en stemt dit af met andere jeugdactoren en met andere gemeentelijke beleidsvelden. En in het bijzonder met andere doelgroepwerking. Verder ondersteunt de deskundige de jeugdverenigingen en volgt acties op in verband met welzijn, fuiven en speelterreinen." Solliciteren kan tot en met 9 maart via vacature@heuvelland.be. Er is een aanwervingsprocedure. Info: www.heuvelland.be en via website VDAB. (CMW)