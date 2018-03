De Zafant investeert 25.000 euro in nieuw sanitair 21 maart 2018

In de gemeentelijke basisschool De Zafant in de Koudekotstraat in Dranouter starten op maandag 26 maart de werken om een volledig nieuw sanitair te plaatsen. "In 2010 werden al grondige verbouwingswerken aan de school in Dranouter afgerond, maar nu is het sanitair echt dringend aan vernieuwing toe", aldus Heuvellands schepen van Onderwijs Hilde Stragier (Gemeentebelangen). "Zowel de toiletten als de riolering moeten grondig worden aangepakt. Komende maandag begint een lokale aannemer alles uit te breken om daarna het nieuwe sanitair te plaatsen. We beginnen nu maandag met de werken zodat we een groot deel tijdens de paasvakantie kunnen afwerken." De investering is goed voor 25.000 euro. (CMW)