Daniel en Edwige zijn 60 jaar getrouwd 23 juni 2018

Daniel Verdru en Edwige Gruson hebben enkele dagen geleden hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Zestig jaar geleden huwden ze in Nieuwkerke. Daniel begon zijn beroepsloopbaan bij Meubels Spriet,waarna hij terechtkwam bij Stevens Koeltechniek om te eindigen als gemeentearbeider in Heuvelland.Hij was ook lid van de Nieuwkerkse brandweer. Edwige hield de winkel Familial op de Markt van Nieuwkerke open en zorgde ook voor de opvoeding van hun vier zonen Filip, Patrick, Donnick en Yoric. Ondertussen zijn er al zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De twee werden in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet.





(EFW)