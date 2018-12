Daar is het Eigen Kweek-toerisme weer: familie Welvaert voor laatste keer in Heuvelland Christophe Maertens

14 december 2018

16u42 0 Heuvelland Vanaf dinsdag 1 januari kunnen kijkers op Eén voor de derde keer de avonturen van de familie Welvaert volgen. In Heuvelland verwachten ze dus weer een boost van het Eigen Kweek-toerisme. “Maar we willen ook tonen dat Heuvelland meer dan weed is”, aldus gids Johan Dierynck.

Vanaf nieuwjaarsdag is op Eén zes weken lang de derde en laatste reeks van Eigen Kweek te zien. De reeks, die al in 2006 werd opgenomen, neemt de draad weer op bij de cliffhanger van het tweede seizoen. Chantal beseft dat de broer van ‘den ollander’ de waarheid sprak. De familie Welvaert kweekte wel degelijk weed onder haar neus. Nieuwe commissaris René Vanderlinden, gespeeld door Peter Van Den Begin, doet zijn intrede. Een andere nieuwe figuur is onderzoeksrechter Despriet, gepeeld door Mathias Sercu. De rechter is de vader van Griet, de zwangere ex-vriendin van Steven. Bij zijn onderzoek krijgt hij de illegale activiteiten van zijn toekomstige schoonfamilie op zijn bord.Ondertussen zijn Frank en Julita eindelijk opnieuw zwanger. Het lukt de familie Welvaert echter niet om hun wietverleden van zich af te schudden.

“Ook ik kijk met spanning uit naar de nieuwe reeks”, zegt Johan Dierynck (65). De man is gids bij het arrangement ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’, waarbij deelnemers op sleeptouw worden genomen naar plaatsjes die in de serie te zien zijn. In 2014 schreven zich 76 groepen in. Bij de tweede reeks waren er dat al 119. In totaal namen al 13.340 mensen deel aan het evenement. “Het is afwachten of er nieuwe locaties in het arrangement zullen worden opgenomen”, zegt de gids. “Eerst zal ik de nieuwe reeks zelf moeten bekijken.” De gids kreeg enkele decorstukken die tijdens de opname werden gebruikt, maar hij weet nog niet hoe hij ze in zijn gidsronde zal verwerken. “Ik kan niet te ver afwijken van de bestaande route, anders moeten we een te grote rondrit doen.”

Johan, die nu vijf jaar gids is, verwacht wel weer een boost van het aantal inschrijvingen voor de gidsbeurt. “Er zijn voor volgend jaar nu al veertien aanvragen binnen. Dat belooft dus. Ik verwacht dat ik nog wel nog een paar jaar verder zal kunnen doen, maar dat het Eigen Kweek-toerisme daarna met het verdwijnen van de serie gestaag zal verminderen. Binnen tien jaar spreekt er niemand meer over, maar tegen dan ben ik ook alweer tien jaar ouder.”

Johan zegt dat het arrangement niet veel zal afwijken van dat van de vorige jaren. “De ‘shit of mouse-taart’ blijft een vaste waarde, net als het ritje met de zetellift Cordoba. Daar kunnen we niet onderuit”, klinkt het. “De bedoeling van het gebeuren is ook een beetje het tonen van andere fijne plekjes in onze gemeente. We doen alle dorpen aan en deelnemers zijn vaak verbaasd over wat ze allemaal te zien krijgen. Heuvelland is meer dan weed en de Eerste Wereldoorlog”, klinkt het nog bij Johan.