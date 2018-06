Clarebout Potatoes zoekt meer dan 100 medewerkers 23 juni 2018

Clarebout Potatoes zoekt meer dan honderd nieuwe werknemers voor zijn vestigingen in Nieuwkerke en Waasten. "Het extra personeel is nodig vanwege de stijgende vraag naar aardappelproducten en de opening van een nieuwe productielijn." Clarebout is een familiebedrijf actief in diepgevroren aardappelproducten. Vandaag werken er 1.400 werknemers in de twee vestigingen. "De markt voor diepgevroren aardappelproducten is een van de snelst groeiende voedingssectoren in België. We investeren voortdurend om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag", aldus woordvoerder Jan Poté. Met de campagne 'Klaar om er een patat op te geven?' wil het bedrijf meer dan honderd werknemers aanwerven. "Het gaat zowel om laag- als hooggeschoolden in dienende en leidinggevende functies. En we verwelkomen pas afgestudeerden tot 45-plussers. In een almaar krapper wordende arbeidsmarkt is het moeilijk om de juiste werknemers te vinden, zeker technische profielen. Clarebout staat daarom op jobbeurzen en werkt samen met de interimsector." Voor meer informatie kan je terecht op de jobwebsite van het bedrijf, www.jobs.clarebout.com. (CMW)