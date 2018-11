Clarebout Potatoes wordt veiligere werkplek 22 november 2018

02u27 0

Het bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke investeert in veiligheid en gezondheid op de werkvloer.





"Clarebout Potatoes werkt al enige tijd hard aan een veilige en gezonde werkplek voor al haar medewerkers. Nu treffen we nog extra maatregelen", klinkt het bij het bedrijf.





"Midden vorig jaar werd beslist om de nieuwste wereldwijde ISO-norm voor veiligheid en gezondheid op het werk te behalen. Hierdoor zal het bedrijf voldoen aan de hoogste normen inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De richtlijnen voor deze nieuwe standaard, de ISO 45001, werden in maart dit jaar gepubliceerd. Na een voorbereidingsfase binnen het bedrijf is de procedure tot certificatie deze zomer van start gegaan. Dit zowel voor de productie-eenheid in Nieuwkerke als die in Waasten. We geven hiermee een sterk signaal: veilig en gezond werken is overal en voor iedereen prioriteit, zowel op korte als op lange termijn. Clarebout wil als één van eersten binnen haar sector wereldwijd deze internationale norm behalen." (CMW)